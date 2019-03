Zur kommenden Saison: Zweite Liga führt den Videobeweis ein

Frankfurt am Main Der Video-Assistent wird zur kommenden Saison 2019/20 auch in der 2. Bundesliga eingeführt. Darauf haben sich die Klubs nun verständigt.

Der Videobeweis wird ab der kommenden Saison 2019/20 auch in der 2. Fußball-Bundesliga eingesetzt. Das entschieden die 18 Zweitligisten am Donnerstag in Frankfurt/Main. Bislang läuft noch die "Offline"-Testphase, in der die Video-Assistenten nicht ins Spielgeschehen eingreifen dürfen.