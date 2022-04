Spitzenspiel der 2. Liga : St. Pauli muss Darmstadt nach 1:2 vorbeiziehen lassen

Hamburg Darmstadt hat sich im Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga zurückgemeldet. Die Mannschaft gewann nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge beim FC St. Pauli glücklich mit 2:1 und verdrängte die Hamburger von Relegationsrang drei.

Darmstadt 98 hat den FC St. Pauli ausgebremst und ist selbst auf den Aufstiegsrelegationsplatz der 2. Fußball-Bundesliga vorgerückt. Im Verfolgerduell behielten die Hessen am Samstag in Hamburg 2:1 (2:0) die Oberhand und schlossen in der Tabelle mit 54 Punkten zu Werder Bremen (57) und Schalke 04 (56) auf. St. Pauli (53) ist nach dem vierten sieglosen Spiel in Serie nur noch Vierter.