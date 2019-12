2. Liga : Dresden verpasst auch unter Scholz Befreiungsschlag

Düsseldorf Nach dem Rauswurf von Cristian Fiel hat Dynamo Dresden auch unter Interimstrainer Heiko Scholz den Befreiungsschlag in der 2. Fußball-Bundesliga nicht geschafft. Auch für den FC St. Pauli wird die Lage immer ernster.

Für Aufregung und Diskussionen sorgte in Dresden der Ausgleich für Sandhausen: Kevin Behrens war nach einem Duell mit Dynamo-Abwehrspieler Florian Ballas wie vom Blitz getroffen zu Boden gegangen. Die Fernsehbilder zeigten eine Berührung an der Hacke, Schiedsrichter Benjamin Cortus entschied nach Videobeweis auf Strafstoß. Aziz Bouhaddouz scheiterte an Torwart Kevin Broll, Robin Scheu traf im Nachschuss (30.). Alexander Jeremejeff hatte Dresden in Führung gebracht (5.).