Nach der Entlassung von Alexander Schmidt : Capretti neuer Trainer bei Dynamo Dresden

Guerino Capretti, neuer Trainer der SG Dynamo Dresden, steht vor dem Vereinswappen. Foto: dpa/Robert Michael

Dresden Fußball-Zweitligist Dyanmo Dresden hat am Mittwoch seinen neuen Trainer präsentiert: Guerino Capretti tritt die Nachfolge von Ex-Coach Alexander Schmidt an. Der 40-Jährige trainierte zuletzt den SC Verl, mit dem er 2020 in die Dritte Liga aufgestiegen ist.

Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden ist bei der Suche nach einem neuen Trainer schnell fündig geworden. Die Sachsen präsentierten am Mittwoch Guerino Capretti als Nachfolger des am Dienstag entlassenen Alexander Schmidt. Der 40-jährige Capretti, der einen Vertrag bis 30. Juni 2024 ausschließlich für die 2. Liga erhielt, war erst vor zwei Wochen beim Drittligisten SC Verl freigestellt worden. Die beiden bisherigen Co-Trainer, Ferydoon Zandi und Heiko Scholz bleiben in ihren Positionen.

„Ich habe in den letzten Wochen viel Fußball geschaut, auch viel 2. Bundesliga. Ich kenne Dynamo Dresden. Ich bin überzeugt, dass wir das Ziel des Klassenerhalts erreichen können", sagte Capretti. „Wir haben immer das Anforderungsprofil an Trainer, dass sie die Spieler weiterentwickeln. Rino hat auch bewiesen, dass er das kann. Auch in einem Verein, der weitaus weniger Möglichkeiten hat als wir. Ich finde, er ist eine Top-Lösung“, erklärte derweil Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Becker.

Von der Verpflichtung des jungen Trainers erhofft sich die Vereinsführung des sächsischen Traditionsklubs ein Ende der sportlichen Negativspirale. Zudem soll Capretti den mit jungen Spielern eingeschlagenen Weg konsequent fortsetzen. Dresden belegt nach 24 Spieltagen nur den 14. Platz und schwebt in Abstiegsgefahr. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt lediglich einen Zähler.

(lonn/SID/dpa)