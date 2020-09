Was passiert in der Saison 2021/2022? Es gibt kein Montagsspiel mehr. Stattdessen wird im Unterhaus ab der Spielzeit 2021/22 am Samstagabend um 20.30 Uhr angepfiffen. Der Pay-TV-Sender Sky überträgt bis auf das Auftaktspiel der 2. Liga (Sat.1) alle Partien der 2. Liga. Die Topspiele am Samstagabend laufen zudem parallel im Free-TV bei Sport1. Bei Sky Sport News HD (frei empfangbar) zeigt der Sender zudem am Freitagabend (22.30 Uhr) und am Sonntag (19.30 Uhr) die bisherigen Partien in der Zusammenfassung. Dazn, ARD, ZDF, Sky; Dazn stellt wie bei der 1. Liga ab 40 Minuten nach den Spielen Highlight-Videos bereit. ARD und ZDF dürfen samstags in „Sportschau“ und „Aktuellem Sportstudio“ Zusammenfassungen zeigen. Zusätzlich zeigt die ARD am Freitag und Sonntag - teils im Spartensender One - Zusammenfassungen der Zweitliga-Spiele. Bei Sky gibt es zudem „Alle Spiele, alle Tore“.