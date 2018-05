2. Bundesliga: Zwei direkte Duelle gegen den Abstieg

Abstiegskampf in Liga zwei

Sowohl der SV Darmstadt 98 als auch Eintracht Braunschweig könnten am letzten Spieltag absteigen. (Archivfoto) Foto: dpa, ade jai

Köln Der letzte Spieltag der 2. Bundesliga steht am Sonntag ganz im Zeichen des Abstiegskampfes. Sechs Mannschaften müssen noch um den Klassenerhalt bangen.

In gleich vier Spielen geht es um den Verbleibt in der zweit höchsten Spielklasse im deutschen Fußball. So stehen sich mit dem 1. FC Heidenheim und dem Vorletzten SpVgg Greuther Fürth ebenso zwei Abstiegskandidaten gegenüber wie beim Duell zwischen dem SV Darmstadt 98 und dem FC Erzgebirge Aue.