Zweite Liga kompakt : Später Rückschlag für Paderborn – Nürnberg rückt vor

Nürnberg Der 1. FC Nürnberg springt immer näher an die Aufstiegsplätze heran, während der SC Paderborn einen späten Rückschlag hinnehmen muss. Ingolstadt holt in Rostock immerhin einen Punkt.

1. FC Nürnberg – Holstein Kiel 2:1 (1:0)

Der 1. FC Nürnberg hat sich nach schwierigen Wochen im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga zurückgemeldet. Die Franken gewannen am 16. Spieltag gegen das zuletzt starke Holstein Kiel verdient mit 2:1 (1:0), bleiben in der Verfolgergruppe und haben vorerst nur zwei Punkte Rückstand auf den direkten Aufstiegsplatz zwei.

Nach starkem Saisonstart hatte Nürnberg drei der vergangenen vier Ligaspiele verloren, Manuel Schäffler (6.) brachte den Club nun aber schon früh in Führung. Vor leeren Rängen erhöhte Erik Shuranow (62.) mit einem spektakulären Tor in der zweiten Hälfte. Julian Korb (88.) gelang noch das Anschlusstor für die Störche.

Kiel , mit zwei Siegen aus den vorangegangenen drei Spielen eigentlich im Aufwind, bewegt sich nun weiter in der Nähe der Abstiegsplätze.

Hansa Rostock – FC Ingolstadt 1:1 (0:1)

Trotz zahlreicher Ausfälle hat Schlusslicht FC Ingolstadt in der 2. Fußball-Bundesliga ein Lebenszeichen von sich gegeben. Die durch mehrere Coronafälle dezimierten Schanzer erkämpften sich im Aufsteigerduell bei Hansa Rostock ein 1:1 (1:1). Mit jetzt sieben Punkten sind die Ingolstädter nach elf Spielen in Folge ohne Sieg weiter abgeschlagen.

Rostock verpasste dagegen den dritten Sieg in den vergangenen fünf Spielen, bleibt aber mit 19 Zählern im Tabellenmittelfeld.

SV Sandhausen – SC Paderborn 1:1 (0:1)

Der SC Paderborn hat in der 2. Fußball-Bundesliga den Sprung auf Relegationsrang drei verpasst. Die Ostwestfalen kamen beim SV Sandhausen über ein 1:1 (1:0) nicht hinaus und sind seit fünf Spielen ungeschlagen. Marcel Mehlem (5.) erzielte das frühe Führungstor für die Gäste.

In der 17. Minute scheiterte Pascal Testroet mit einem schwach geschossenen Handelfmeter an Torwart Jannik Huth und vergab die große Chance zum 1:1-Ausgleich. Bashkim Ajdini (90.+3) zeichnete dann für den späten Ausgleich verantwortlich.

Damit verfehlte der SCP auch den sechsten Dreier in einer Auswärtspartie in dieser Spielzeit. Dagegen ist der SVS zu Hause weiterhin ohne Sieg und bleibt schwächste Heimelf in der 2. Liga.