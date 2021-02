2. Bundesliga : Sandhausen gelingt Befreiungsschlag – Nürnberg verpasst Big Point

Düsseldorf Der SV Sandhausen ist im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga der große Gewinner des 23. Spieltages. Die ebenfalls abstiegsgefährdeten Nürnberger ließen hingegen Punkte liegen.

Die Gäste gerieten im Stadion am Hardtwald schon früh auf die Verliererstraße. Nach einer Notbremse gegen Kevin Behrens im Strafraum sah VfL-Innenverteidiger Adam Susac die Rote Karte, den fälligen Foulelfmeter versenkte Alexander Esswein (6.). Den zweiten Strafstoß für die Platzherren verwandelte Behrens in der 63. Minute nach Foul von Ulrich Taffertshofer an Nils Röseler. Philipp Klingmann (88.) sorgte für den Endstand. In der 90. Minute parierte Osnabrücks Torwart Moritz Nicolas einen Foulelfmeter von Patrick Schmidt. Der Keeper hatte den Strafstoß auch verursacht.