2. Liga kompakt : Rostock feiert ersehnten Heimsieg – Darmstadt verschenkt Punkte

Hansa Rostock hat mit dem ersten Heimsieg seit Oktober im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga erneut Boden gutgemacht. Darmstadt 98 hat im Aufstiegskampf derweil wichtige Punkte verschenkt.

Pascal Breier (4.), John Verhoek (68.) und Hanno Behrens (81.) trafen für die Rostocker, die zuvor sechs Heimspiele vergeblich auf einen Sieg gewartet hatten. In der Tabelle zog Hansa an den Kieler Störchen vorbei, die trotz des zweimaligen Ausgleichs durch Alexander Mühling (50.) und ein Eigentor von Calogero Rizzuto (71.) ihre vierte Niederlage in Folge kassierten.