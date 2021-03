2. Bundesliga : Osnabrück seit elf Spielen ohne Sieg, Fürth und Würzburg punkten

VfL Osnabrück wartet weiter auf den ersten Heimsieg des Jahres, Fürth rettet Punkt im 268. Frankenderby, Schlusslicht Würzburg verpasst Sieg gegen Regensburg - die Zweite Liga in der Zusammenfassung.

Auch unter Markus Feldhoff muss der VfL Osnabrück weiter auf den ersten Heimsieg des Jahres warten. Erstmals an der Bremer Brücke mit dem neuen Trainer an der Seitenlinie verloren die Niedersachsen das Nordduell gegen den FC St. Pauli mit 1:2 (0:0). Das Führungstor für die Gäste erzielte Guido Burgstaller per Foulelfmeter (51.), es war der neunte Saisontreffer des Österreichers. Omar Marmoush (65.) erhöhte nach einem Konter mit einem Flachschuss, der Anschlusstreffer gelang Marc Heider (79.)