Zweite Liga Kompakt : HSV springt wieder auf Aufstiegsplatz – KSC feiert wichtigen Sieg

Hamburg Der Hamburger SV hat sich mit einem Heimsieg wieder auf einen Aufstiegsplatz geschoben. Derweil hat sich der Karlsruher SC im Abstiegskampf etwas Luft verschafft.

Hamburger SV – 1. FC Heidenheim 2:0 (0:0)

Sonny Kittel war am Samstag der Matchwinner für den Hamburger SV. Der 29-Jährige schnürte beim 2:0 (0:0) im Spitzenspiel gegen den 1. FC Heidenheim in der 2. Fußball-Bundesliga einen Doppelpack. Sonny Kittel (63.) erzielte das erlösende Führungstor für die Norddeutschen und erhöhte per Foulelfmeter (78.) auf 2:0.