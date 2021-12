Zweite Liga kompakt : HSV verliert Nordduell - Dresden verschafft sich Luft im Keller

Hannover Tim Walbrecht (l) und Jan Gyamerah vom Hamburger SV. Foto: dpa/Swen Pförtner

Hannover Hannover 96 hat dem Hamburger SV im Aufstiegskampf eine empfindliche Niederlage zugefügt. Auch Jahn Regensburg patzte im Ringen um die Spitzenplätze. Dynamo Dresden bezwang den Karlsruher SC.

Dynamo Dresden - Karlsruher SC 3:1 (0:0)

Aufsteiger Dynamo Dresden hat im Abstiegskampf der 2. Bundesliga einen wichtigen Erfolg gefeiert. Gegen den Karlsruher SC siegten die Sachsen am Sonntag mit 3:1 (0:0). Nach sechs Niederlagen aus den letzten sieben Spielen verschaffte sich Dresden mit nun 19 Punkten etwas Luft im Rennen um den Klassenerhalt.

Ransford-Yeboah Königsdörffer (47./55.) und Christoph Daferner (69.) schossen Dynamo zum Sieg. Fabian Schleusener (53.) glich zwischenzeitlich aus, während KSC-Profi Kyoung-Rok Choi (61.) die Gelb-Rote Karte wegen wiederholten Foulspiels sah. Karlsruhe musste die erste Niederlage nach drei Partien hinnehmen.

In einer ersten Halbzeit von äußerst überschaubarem Niveau entwickelten die Gastgeber kaum Gefahr in der Offensive. Die erste Chance hatte KSC-Angreifer Philipp Hofmann (2.), der den Ball aus acht Metern weit neben das Tor schoss. Danach flachte die Partie weiter ab. Erst nach der Pause waren beide Teams aktiver, Dresden hatte zahlreiche Möglichkeiten, und Königsdörffer schlug zweimal zu. Daferner traf später noch per Fernschuss.

Hannover 96 - Hamburger SV 1:0 (1:0)

Nach zwölf Spielen ohne Niederlage ist der Hamburger SV im Kampf um den Bundesliga-Aufstieg erstmals wieder ohne Punkte geblieben. Die Hanseaten verloren das Nordderby bei Hannover 96 etwas unglücklich mit 0:1 (0:1). Für die abstiegsbedrohten Gastgeber war es unter Interimstrainer Christoph Dabrowski der erste Dreier seit acht Partien.

Das Tor für die Niedersachsen erzielte Linton Maina vor 15.000 Zuschauern in der 14. Minute per Abstauber nach einer Kontersituation.

Die Hanseaten protestierten gegen diesen Treffer, dem nach ihrer Ansicht ein Foulspiel von Sei Muroya an Bakery Jatta vorausging. Der Videoassistent griff bei dieser Szene aber nicht ein.

Die von 4500 Fans unterstützten Gäste beherrschten insbesondere in der ersten Halbzeit das Geschehen auf dem Rasen der WM-Arena am Maschsee, kamen aber nur selten zum Abschluss. Die größte Möglichkeit vergab Robert Glatzel, dessen Kopfball in der 41. Minute nur wenige Zentimeter am 96-Tor vorbeistrich.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich am Spielverlauf wenig, der HSV gab weiterhin den Ton an. In der 63. Minute scheiterte Jatta aus kurzer Distanz am Hannoveraner Torhüter Martin Hansen. Bis in die Schlussphase hinein standen die Niedersachsen mächtig unter Druck.

1. FC Heidenheim - Jahn Regensburg 3:0 (1:0)

Jahn Regensburg hat den Sprung auf den zweiten Platz verpasst. Die Regensburger unterlagen nach langer Unterzahl 0:3 (0:1) beim 1. FC Heidenheim.

Christian Kühlwetter (23.), Robert Leipertz (77.) und Jan Schöppner (90.) trafen für den FCH, der bis auf einen Punkt an Regensburg herangerückt ist. Der Jahn musste über eine Halbzeit lang zu zehnt agieren, Stürmer David Otto sah wegen einer Tätlichkeit die Rote Karte (42.).

(sid/dpa)