2. Bundesliga : Bremen gewinnt wildes Spiel in Paderborn - Darmstadt Tabellenführer

Düsseldorf Beim SC Paderborn kamen die Hanseaten in einem spektakulären Spiel zu einem 4:3. Darmstadt eroberte unterdessen mit einem Sieg gegen Ingolstadt die Tabellenführung in der 2. Bundesliga. Unsere Zusammenfassung der Samstagsspiele.

Darmstadt 98 hat am 20. Spieltag die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga erobert. Die Lilien gewannen beim Schlusslicht FC Ingolstadt mit 2:0 (1:0). Zum fünften Sieg in Folge kam Werder Bremen durch das 4:3 (1:2) in einem spektakulären Spiel beim SC Paderborn und schob sich auf Platz drei. Hansa Rostock und der 1. FC Heidenheim trennten sich torlos.