Traum-Freistoß und Jokertor : Schlusslicht Würzburg gewinnt in Hannover

Hannover Im Nachholspiel des 25. Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga gewannen die Würzburger Kickers bei Hannover 96. Das Schlusslicht drehte dabei unter anderem durch einen Traum-Freistoß einen Rückstand noch zum Sieg.

Die Würzburger Frank Ronstadt (58.) per Traum-Freistoß und Joker Rajiv van La Parra (81.) mit seinem ersten Ballkontakt drehten die Partie. Genki Haraguchi (47.) hatte die Gastgeber in Führung gebracht. Schon kurz vor der Pause war es in Hannover turbulent geworden: Erst hatte Kickers-Keeper Hendrik Bonmann einen Schuss von Philipp Ochs an den Pfosten gelenkt (42.), dann scheiterte Ridge Munsy auf der anderen Seite am Aluminium (44.).