2. Bundesliga : Traumeinstand für Ducksch bei Werder-Sieg - St. Pauli feiert Burgstaller

Bremen Traumeinstand für Marvin Ducksch. Der Angreifer trifft bei seinem Debüt für Werder Bremen doppelt. Der FC St. Pauli gewinnt derweil gegen Tabellenführer Regensburg, Paderborn springt nach Auwärtssieg auf Platz zwei.

Bremen kann mit nun acht Punkten deutlich entspannter in die Länderspielpause gehen, auch wenn abseits des Rasen noch einige Probleme zu lösen sind. Verteidiger Marco Friedl meldete sich für das Spiel gegen Rostock kurzfristig ab, weil er sich für einen Einsatz nicht in der Lage sah. Der Österreicher will zu einem Bundesligisten wechseln, ihm liegt offenbar ein entsprechendes Angebot vor. Union Berlin soll laut Medienberichten interessiert sein.

Gegen Hansa reichte es aber auch ohne Friedl zum Befreiungsschlag, weil Ducksch sofort einschlug. Der Stürmer kam für Niclas Füllkrug in die Startelf - was sich als goldrichtige Entscheidung erwies. Beim Handelfmeter zum 1:0 jagte er das Leder wuchtig ins rechte Eck. Beim zweiten Treffer half der Videobeweis, der die Zweifel über eine mögliche Abseitsposition zerstreute.

Der FC St. Pauli hat Überraschungsmannschaft Jahn Regensburg die erste Saisonniederlage zugefügt. Die Hamburger gewannen am Sonntag mit 2:0 (0:0) gegen die Oberpfälzer und sprangen vom siebten auf den vierten Tabellenplatz der 2. Fußball-Bundesliga. Guido Burgstaller (74. Minute/89.) erzielte vor 10 000 Zuschauern beide Tore. Die Regensburger bleiben aber an der Tabellenspitze. Dennoch bleibt es dabei: Die Regensburger können am Millerntor nicht gewinnen. In sechs Partien gab es vier Niederlagen und zwei Unentschieden.