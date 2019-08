„Ganz reife Leistung“ : Aufsteiger Osnabrück schießt die Lilien ab

Osnabrück Mit viel Leidenschaft gelingt dem Aufsteiger aus Niedersachsen der Sprung auf Platz drei in der 2. Fußball-Bundesliga. Der VfL begeistert sein Publikum an der Bremer Brücke.

Mit dem ersten Heimsieg seit dem Wiederaufstieg hat der VfL Osnabrück seinen guten Saisonstart perfekt gemacht. Die Niedersachsen gewannen am Montagabend gegen den SV Darmstadt 98 mit 4:0 (1:0) und holten dank einer furiosen Leistung den zweiten Dreier in dieser Spielzeit. Vor 14 101 Zuschauern im Stadion an der Bremer Brücke erzielten Etienne Amenyido (16. Minute), Kevin Wolze (51.), Anas Ouahim (72.) und Marcos Alvarez (79.) die Treffer für die Gastgeber, die auf Platz drei sprangen. Für die Darmstädter war es die erste Niederlage in der laufenden Saison.