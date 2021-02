2. Bundesliga : Bochum übernimmt Tabellenführung, Kiel folgt, Fürth patzt

Drei Punkte und ein Patzer eines Konkurrenten – der VfL Bochum steht zumindest für zwei Tage an der Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga. Bochum führt die enge Spitzengruppe somit vor Kiel (beide 45 Punkte), Fürth (43) und dem Hamburger SV (42) an.

Ein Sieg im Derby beim FC St. Pauli am Montag (20.30 Uhr/Sky) würde den HSV aber wieder auf den ersten Platz führen. Am Freitag hatte sich der formstarke Karlsruher SC (39) durch ein 1:0 bei Darmstadt 98 näher an die Aufstiegsränge herangeschoben.