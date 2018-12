Köln - Bochum 2:3: Bochum beendet die Kölner Siegesserie

Köln Der 1. FC Köln hat in der 2. Fußball-Bundesliga mit seiner dritten Heimniederlage einen bitteren Rückschlag kassiert. Das Team von Trainer Markus Anfang verlor nach einer schwachen Leistung gegen den VfL Bochum verdient 2:3 (1:1).

"Was die Bochumer an Glück in den letzten Wochen nicht hatten, haben wir ihnen beschert", sagte Anfang bei Sky: "Wir haben hintenraus versucht, das mit drei Stürmern umzubiegen, aber es sollte nicht sein. Das zeigt auch, dass es schwer wird in der Rückrunde und kein Selbstläufer." Bochums Doppeltorschütze Lukas Hinterseer meinte: "Wir wussten, dass wir auch hier etwas holen können. Wir haben das gut gemacht."