2. Bundesliga : Bochum springt auf Platz zwei - Heidenheim besiegt Nürnberg

Der VfL Bochum dreht in einer turbulenten Schlussphase das Spiel gegen Darmstadt und klettert auf Platz zwei. Heidenheim gewinnt gegen Nürnberg und zieht am Club vorbei. Der Karlsruher SC setzt sich bei Schlusslicht Würzburg durch.

Der VfL Bochum ist zum Start ins neue Fußball-Jahr auf Platz zwei der 2. Liga gesprungen. Das Team von Trainer Thomas Reis gewann nach Rückstand gegen den SV Darmstadt 98 noch 2:1 (0:0) und zog mit 26 Zählern erst einmal am punktgleichen Hamburger SV vorbei. Den Sieg im Verfolgerduell sicherte sich der heimstarke 1. FC Heidenheim durch ein 2:0 (1:0) gegen den 1. FC Nürnberg. Abgeschlagen am Tabellenende bleiben die Würzburger Kickers , die 2:4 (1:3) gegen den Karlsruher SC verloren.

Im Stadion an der Castroper Straße in Bochum hatte Tobias Kempe (80.) mit einem sehenswerten Freistoß Darmstadt in Führung gebracht. Doch dann traf er kurz danach ins eigene Netz (82.), ehe Milos Pantovic (83.) für den VfL-Sieg sorgte. Zuvor waren Chancen meist Mangelware geblieben, auch wenn sich beide Mannschaften eine abwechslungsreiche Partie lieferten.