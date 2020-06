Letzter Zweitliga-Spieltag : VfB steigt auf, KSC gerettet, Nürnberg muss in die Relegation

Düsseldorf Der VfB Stuttgart kehrt nach nur einem Jahr in der Zweiten Liga zurück in Deutschlands Fußball Oberhaus. Um den Klassenerhalt zittern muss der 1. FC Nürnberg – Karlsruhe hingegen ist gerettet. Dresden und Wiesbaden steigen ab.

Neben dem Entsetzen beim Hamburger SV und der Jubelstimmung beim FC Heidenheim , gab es am 34. und letzten Spieltag der Saison 2019/20 noch weitere wichtige Entscheidungen in der 2. Bundesliga. Beim VfB Stuttgart etwa war der Jubel über die direkte Rückkehr in die Fußball-Bundesliga trotz einer kleinen Schramme groß. Im letzten Spiel von VfB-Ikone Gomez unterlagen die Schwaben zwar mit 1:3 dem SV Darmstadt 98, bleiben aber Zweiter. Gomez traf dabei zum 1:1 (42.). „Er hat es verdient einen würdigen Abschied zu bekommen“, sagte VfB-Vorstandsvorsitzender Thomas Hitzlsperger zum Abschied des Mittelstürmers, mit dem er 2007 deutscher Meister mit den Stuttgartern wurde.

Im Abstiegskampf hat der 1. FC Nürnberg trotz des 1:1 bei Holstein Kiel den Karlsruher SC vorbeiziehen lassen müssen. Der KSC gewann durch den verwandelten Elfmeter von Philipp Hofmann mit 2:1 in Fürth und sprang bei Punktgleichheit wegen der um zwei Treffer besseren Tordifferenz auf Rang 15. Damit müssen die Nürnberger in die Relegation gegen den Drittliga-Dritten. Für den SV Wehen Wiesbaden und das nach der Corona-Pause später in den Wettbewerb gestartete Team von Dynamo Dresden bestand ohnehin nur noch eine minimale rechnerische Chance. Wehen kam zum Abschluss zu einem 5:3-Erfolg gegen den FC St. Pauli, Dresden trennte sich im letzten Zweitligaspiel 2:2 vom VfL Osnabrück. Beide Teams müssen in die 3. Liga absteigen.