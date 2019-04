2. Bundesliga : Union Berlin verliert im Aufstiegsrennen weiter an Boden

Union Berlin verliert im Aufstiegsrennen weiter an Boden

Dresden Hauptstadtklub Union Berlin hat im Aufstiegsrennen erneut Punkte liegen gelassen. Der Rückstand auf den HSV könnte am Montag sechs Punkte betragen.

Union Berlin hat im Aufstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga einen weiteren Rückschlag kassiert. Nach zwei Niederlagen in Folge mussten sich die "Eisernen" im Ostderby bei Dynamo Dresden mit einem 0:0 begnügen.

Bei einem Sieg des Hamburger SV am Montag (20.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Magdeburg würde Unions Rückstand auf die direkten Aufstiegsplätze auf sechs Punkte anwachsen. Auch der Relegationsrang drei ist angesichts der Formkrise in den letzten sechs Saisonspielen in Gefahr.