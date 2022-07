Notfall auf der Tribüne : Unfall auf Tribüne bei 2:2 zwischen Hannover 96 und St. Pauli

Blick in die Arena in Hannover, während die Spieler auf dem Feld stehen. Foto: dpa/Swen Pförtner

Hannover Während der zweiten Halbzeit im Zweitliga-Abendspiel zwischen Hannover 96 und dem FC St. Pauli ist es in der Nordkurve zu einem Unfall gekommen. Was genau vorgefallen ist.

Beim 2:2 in der 2. Fußball-Bundesliga zwischen Hannover 96 und dem FC St. Pauli hat es einen Notfall auf der Tribüne gegeben. „Im Laufe der zweiten Halbzeit wurde in der Nordkurve eine Person nach einem Unfall notärztlich versorgt“, teilte der niedersächsische Klub am Samstagabend auf Twitter mit. Auf dpa-Anfrage bestätigte ein Sprecher der Feuerwehr Hannover am Sonntag, dass sich ein 33-Jähriger bei einem Sturz verletzt hatte und ins Krankenhaus gebracht wurde. Weitere Details zum Vorfall waren zunächst nicht bekannt.