Laut Medienberichten : Hecking wohl nicht mehr HSV-Trainer

Dieter Hecking nach der 1:5-Pleite gegen Sandhausen am letzten Spieltag. Foto: dpa/Christian Charisius

Hamburg Der ehemalige Borussia-Trainer kam als Hoffnungsträger. Nun geht er in Hamburg nach nur einer Saison und dem verpassten Aufstieg wohl wieder. Auch über einen Nachfolger wird schon spekuliert.

Nach dem verpassten Bundesliga-Aufstieg ist die Trennung von Trainer Dieter Hecking (55) und Fußball-Zweitligist Hamburger SV Informationen von SID und „Bild“ perfekt. Die Entscheidung wurde nach mehreren Treffen zwischen Hecking und Sportvorstand Jonas Boldt sowie einer Aufsichtsratssitzung am Freitag getroffen. Eine offizielle Bestätigung könnte noch am Wochenende erfolgen. Zuvor hatten schon Sky und „kicker“ berichtet, dass sich Hecking und Boldt nicht auf eine weitere Zusammenarbeit einigen konnten.

Als Nachfolger beim HSV wird Dimitrios Grammozis gehandelt. Der Grieche war zuletzt bei Darmstadt 98 verantwortlich und führte die Lilien in der abgelaufenen Saison auf den fünften Tabellenplatz – nur zwei Punkte hinter dem HSV. Bereits im Februar hatte sich der 41-Jährige gegen eine Vertragsverlängerung bei den Hessen entschieden, Grammozis wäre frei verfügbar. Für den gebürtigen Wuppertaler wäre es eine Rückkehr, von 1998 bis 2000 war Grammozis als Spieler an der Elbe aktiv.

Der HSV hatte am vergangenen Wochenende durch eine blamable 1:5-Niederlage gegen den SV Sandhausen am letzten Spieltag den Sprung auf den Relegationsplatz verpasst, der langjährige Bundesliga-Dino muss damit ein drittes Jahr in der Zweitklassigkeit verbringen.