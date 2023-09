2. Bundesliga kompakt Fürth gewinnt bei Torspektakel in Unterzahl — Elversberg holt weiter auf

13 Tore in den drei Nachmittagsspielen der 2. Bundesliga sorgten am Samstag für beste Unterhaltung. Ein echtes Spektakel bekamen die Zuschauer in Fürth zu sehen. Die Gastgeber feierten in Unterzahl einen 4:3-Sieg gegen den Karlsruher SC.

23.09.2023, 15:04 Uhr

Der Fürther Damian Michalski (M) jubelt mit seinen Kollegen Dickson Abiama (r) und Niko Gießelmann über seinen Treffer zum 4:3. Foto: dpa/Daniel Karmann

SpVgg Greuther Fürth - Karlsruher SC 4:3 (3:3) Die SpVgg Greuther Fürth hat sich zum 120. Vereinsgeburtstag mit einem wilden Fußball-Spektakel selbst beschenkt. Die Franken kamen gegen den Karlsruher SC trotz Unterzahl zu einem 4:3 (3:3)-Erfolg und zogen mit den Gästen an Punkten gleich. Nach fünf Zweitligaspielen ohne Sieg war es zugleich ein Befreiungsschlag für die Mannschaft von Trainer Alexander Zorniger. Der KSC wartet jetzt seit sieben Pflichtspielen auf einen Erfolg. Tim Lemperle (5.), Dickson Abiama (13./45.+6) und Damian Michalski (64.) trafen im Zweitliga-Rekordduell (45. Spiel) für Fürth. Robin Bormuth (7.), Marvin Wanitzek (25.) und Lars Stindl (45.+4) waren für Karlsruhe erfolgreich. SpVgg-Profi Julian Green flog in einem verrückten Spiel mit Gelb-Rot vom Platz (56., wiederholtes Foulspiel). Lemperle traf nach einer Ecke aus sieben Metern. Große Aufregung gab es um das 1:1 aus abseitsverdächtiger Position, das erst nach minutenlanger Prüfung anerkannt wurde. Abiama war per Abstauber erfolgreich, Wanitzek schloss einen starken Konter ab. Doch damit nicht genug: Wegen des langen VAR-Einsatzes beim 1:1 wurde länger nachgespielt. Stindl nutzte dies zum ersten Zweitligator seit seiner Rückkehr, doch Abiama glich mit Wiederanpfiff erneut aus. In der zweiten Halbzeit beruhigte sich das Spiel etwas. Michalski traf ebenfalls nach einer Ecke. SV Wehen Wiesbaden - SV Elversberg 0:2 (0:1) Die SV Elversberg hat ihren Siegeszug fortgesetzt. Die Saarländer gewannen das Aufsteigerduell bei der SV Wehen Wiesbaden mit 2:0 (1:0) und holten den dritten Dreier in Folge. In der Tabelle kletterte die SVE mit zehn Punkten auf Platz acht. Thore Jacobsen (20., Foulelfmeter) erzielte das Führungstor für Elversberg. Vorausgegangen war ein Foulspiel von Martin Angha an Luca Schnellbacher im Strafraum. Schiedsrichter Arne Aarnink (Bochum) zeigte sofort auf den Punkt. Wahid Faghir (77.) erhöhte mit seinem dritten Saisontor auf 2:0. Beide Mannschaften taten sich in der Anfangsphase schwer, Akzente in der Offensive zu setzen. Sie scheuten das Risiko, Torchancen blieben somit Mangelware. Mit der Führung im Rücken konnte dann Elversberg das Spiel bestimmen, wenngleich der SVWW mit Pressing versuchte, die Spielkontrolle wiederzuerlangen. Elversberg hatte durch Schnellbacher (32.) sogar schon früher das 2:0 auf dem Fuß, doch scheiterte er an Wiesbadens Torwart Florian Stritzel. Eintracht Braunschweig - 1. FC Nürnberg 2:2 (1:2) Anthony Ujah hat Eintracht Braunschweig einen Heimpunkt beschert. Der erfahrene Mittelstürmer war in der 29. und 64. Minute zweimal für die Niedersachsen zum 2:2 (1:2) gegen den 1. FC Nürnberg erfolgreich. Die Eintracht wartet allerdings seit vier Spielen auf einen Sieg. Mit fünf Zählern belegt Braunschweig weiter den 17. und vorletzten Tabellenplatz. In der Nachspielzeit hatte Ujah (90.+3) sogar das Siegtor auf dem Fuß. Kanji Okunuki (38.) und Benjamin Goller (40.) hatten innerhalb von zwei Minuten nach Club-Rückstand für die 2:1-Führung zugunsten der Franken gesorgt. Nürnberg zeigte einmal mehr Comeback-Qualitäten. In dieser Saison hatte der FCN schon wiederholt nach Rückständen gepunktet. Im Derby gegen die SpVgg Greuther Fürth (1:1), gegen den SV Wehen Wiesbaden (2:1) und gegen Hannover 96 (2:2) wurden nach Rückstand noch Zähler eingefahren. Nürnberg startete besser in die Begegnung, musste aber dann einem Rückstand hinterherlaufen. Der Club bewahrte allerdings die Ruhe und konnte mit guten Kombinationen die Treffer zur 2:1-Führung erzielen. Die Niedersachsen wirkten dabei in der Abwehr nicht gut sortiert. In der 53. Minute musste Nürnbergs Schlussmann Christian Mathenia allerdings mit einem Reflex einen Schuss von Danilo Wiebe parieren und verhinderte so den Ausgleich. Gegen Ujahs Schuss war er dann aber machtlos. Nürnbergs Julian Kania (71.) hatte mit einem Pfostenschuss Pech.

(ako/sid)