2. Bundesliga : Tabellenführer Bielefeld holt Sieg in Kiel in letzter Sekunde

Die Spieler von Arminia Bielefeld jubeln nach ihrem Treffer. Foto: dpa/Foto: Stuart Franklin/dpa

Kiel Arminia Bielefeld hat die Tabellenführung in der 2. Bundesliga ausgebaut und steuert weiter Kurs Richtung Rückkehr ins Fußball-Oberhaus. Die Ostwestfalen gewannen am 29. Spieltag 2:1 (1:0) bei Holstein Kiel.

Jonathan Clauss (23.) und Sven Schipplock (90.+2) trafen für die nunmehr seit zehn Spielen unbesiegten Bielefelder (56 Punkte), deren Vorsprung auf den Hamburger SV auf Relegationsplatz drei vorerst zehn Zähler beträgt. Alexander Mühling (51.) erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich für die Kieler (38), die weiter Richtung Tabellenmitte rutschen.

Die Arminia, die unter der Woche nach dem 0:0 in Hamburg spielfrei hatte, übernahm sogleich die Spielkontrolle und ließ die Gastgeber kaum zur Entfaltung kommen. Per Linksschuss vom Elfmeterpunkt münzte Clauss die Überlegenheit in eine frühe Führung um.

Auch danach blieb die Arminia am Drücker, Kiel kam erst kurz vor der Pause zu ersten Chancen. Die Pause verlieh den Störchen scheinbar Flügel. Nach Vorarbeit des gerade eingewechselten Fabian Reese köpfte Mühling aus kurzer Distanz ein, Kiel spielte anschließend beherzt auf Sieg.

Nullnummer gegen Bochum: Not in Nürnberg immer größer

Der 1. FC Nürnberg taumelt dem Abstieg entgegen. Auch im vierten Spiel nach der Coronapause gelang den Franken in der 2. Fußball-Bundesliga kein Sieg, durch das müde 0:0 gegen den VfL Bochum liegen die Gastgeber weiterhin nur zwei Punkte vor Relegationsplatz 16.

Während die seit Wiederaufnahme des Spielbetriebs ungeschlagenen Bochumer mit jetzt 36 Punkten im Mittelfeld stehen, droht dem Club (32) weiter der zweite Abstieg aus der 2. Liga. 1996 hatte sich Nürnberg für ein Jahr in die Regionalliga Süd verabschiedet.

Nach einer ereignislosen ersten Hälfte tat sich auch in Durchgang zwei zunächst herzlich wenig. Bei der ersten etwas besseren Gelegenheit scheiterte VfL-Stürmer Manuel Wintzheimer mit einem Fernschuss an Christian Mathenia im Nürnberger Kasten (64.).

Auch danach passierte wenig, bei der besten FCN-Chance traf Robin Hack die Querlatte (84.). Nürnberg wartet damit seit Ende Februar (1:0 beim Karlsruher SC) auf einen Sieg.

KSC bleibt weiter auf Relegationsplatz 16

Fußball-Zweitligist Karlsruher SC hat es im Abstiegskampf verpasst, einen wichtigen Sieg einzufahren. Im Heimspiel gegen den FC St. Pauli kam der KSC nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus und bleibt damit auf dem Relegationsplatz. Die Hanseaten haben durch den Punkt weiterhin 5 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz.

Dimitrios Diamantakos (56.) brachte die Gäste sehenswert in Führung. Nach Fehler von KSC-Verteidiger Daniel Gordon stand der Stürmer allein vor Keeper Benjamin Uphoff und traf per Lupfer. Die Antwort der Hausherren ließ aber nicht lange auf sich warten. Quasi im Gegenzug egalisierte Mittelfeldmann Jerome Gondorf nach Flanke von Lukas Grozurek (57.).

Der KSC konnte sich zu Beginn der Partie leichte Vorteile erspielen und hatte mehr Ballbesitz, kam aber nur zu einer richtigen Chance. Marvin Wanitzeks Freistoß aus 25 Metern konnte St. Paulis-Keeper Robin Himmelmann parieren (15.).

Nach Wiederbeginn gab es für die Karlsruher die Riesenmöglichkeit, in Führung zu gehen. Nach Foul von St.- Pauli-Verteidiger Jamie Lawrence an Stürmer Philipp Hofmann zeigte Schiedsrichter Markus Schmidt (Stuttgart) auf den Punkt. Änis Ben-Hatira trat für den KSC zum Elfmeter an, doch Himmelmann erahnte die Ecke und hielt den Ball (49.).

Sandhausen bezwingt Hannover dank Doppelschlag und klettert aus dem Keller

Der SV Sandhausen hat in der 2. Fußball-Bundesliga gegen Hannover 96 einen wichtigen 3:1 (0:0)-Sieg im Kampf gegen den Abstieg erzielt. Julius Biada (50.), Gerrit Nauber (56.) und Philipp Türpitz (82.) markierten die Tore für den SVS, John Guidetti sorgte für den zwischenzeitlichen 1:2-Anschlusstreffer (58.).

Sowohl die Hausherren als auch die Niedersachsen hatten zunächst Alu-Pech. Mit dem Heimdreier zog Sandhausen mit nun 36 Zählern mit Hannover gleich.

Gleich sechs Wechsel nahm Gäste-Trainer Kenan Kozak in seiner Startformation vor, doch der Beginn ging an Sandhausen. Erst traf Denis Linsmayer den Pfosten (5.), danach vergaben Alexander Schirow und Kevin Behrens jeweils per Kopf (15./27.). Auch auf der anderen Seite wackelte das Aluminium nach Marcel Frankes wuchtigen Kopfball (28.).

Im zweiten Durchgang markierte dann Biada nach schöner Vorarbeit von Behrens das 1:0 für Sandhausen, Nauber erhöhte kurz darauf auf 2:0 per Kopf. Guidettis schneller Anschlusstreffer sorgte für eine spannende Schlussphase, in der Hannover aber nicht mehr gefährlich vor das Tor der Gastgeber kam. Türpitz machte dann alles klar.

