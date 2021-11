2. Bundesliga : Big Points für Bremen und Kiel

Köln Werder Bremen hat beim 1. FC Nürnberg nach 0:1-Rückstand in der Schlussphase ein starke Antwort gezeigt und drei wichtige Punkte geholt. Holstein Kiel konnte gegen Dynamo Dresden ebenfalls einen Rückstand holen und den ersten Dreier mit dem neuen Trainer holen.

1. FC Nürnberg - Werder Bremen 1:2 (1:0)

Nikola Dovedan (20.) bestrafte einen Stellungsfehler der Bremer Defensive, als er völlig freistehend zur Führung einköpfte. Werder rannte in der Folge an, biss sich aber an der aufmerksamen Abwehr der Nürnberger lange die Zähne aus. Erst Füllkrug und Bittencourt trafen gegen Mathenia zum insgesamt verdienten Sieg.

Die Bremer, für deren Trainer Markus Anfang es ein Befreiungsschlag war, erwischten einen guten Start und erspielten sich einige gute Möglichkeiten. Doch sowohl Marvin Ducksch (10.) als auch Jean-Manuel Mbom (15.) scheiterten an Mathenia. Stattdessen kassierte Bremen mitten in dieser Drangphase das 0:1.

Holstein Kiel - Dynamo Dresden 2:1 (0:1)

Dynamo Dresden befindet sich in der 2. Fußball-Bundesliga weiter im Sinkflug. Am 13. Spieltag kassierten die Sachsen bei Holstein Kiel nach Führung ein 1:2 (1:0) und damit ihre fünfte Niederlage in Folge. Die Gastgeber feierten indessen unter ihrem neuen Trainer Marcel Rapp im vierten Ligaspiel den ersten Sieg und zogen in der Tabelle am Gegner vorbei.