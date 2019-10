Montagsspiel der 2. Bundesliga : Nullnummer zwischen Sandhausen und Wehen Wiesbaden

Sandhausen Der SV Sandhausen kann nicht mehr gewinnen. Auch gegen Aufsteiger Wehen Wiesbaden reicht es - nur zu einem Punkt. Damit ist der SVS seit sechs Partien ohne Sieg. Die Gäste bleiben auch nach nun vier ungeschlagenen Spielen Tabellenletzter.

Kein Sieger im Kellerduell der 2. Fußball-Bundesliga: Der SV Sandhausen und Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden haben sich zum Abschluss des 11. Spieltags am Montagabend in einer ereignislosen Begegnung torlos getrennt. Während Sandhausen (13 Punkte) nach dem sechsten sieglosen Spiel in Serie auf Platz 13 liegt, bleibt Wiesbaden (9) weiter am Tabellenende.