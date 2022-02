Fortuna nun auf Relegationsplatz : Sandhausen gewinnt beim KSC und verlässt Abstiegsränge

Karlsruhe Der SV Sandhausen gewinnt das Nachholspiel beim Karlsruher SC mit 2:0 und verlässt damit die Abstiegsränge. Den Relegationsplatz belegt nun Fortuna Düsseldorf.

Der SV Sandhausen hat in der 2. Fußball-Bundesliga den zweiten Sieg in Folge gefeiert und die Abstiegsplätze verlassen. Die Mannschaft von Trainer Alois Schwarz siegte im Nachholspiel beim Karlsruher SC am Dienstag 2:0 (1:0), kletterte mit 23 Punkten auf Platz 15 und verdrängte Fortuna Düsseldorf auf den Relegationsrang.