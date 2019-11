2. Bundesliga : Neun-Tore-Wahnsinn zwischen Wehen und Kiel

Kieler Spieler beim Torjubel. Foto: dpa/Thomas Frey

Neun Tore und drei Eingriffe des Videoschiedsrichters in den ersten 60 Minuten: Der SV Wehen Wiesbaden und Holstein Kiel sorgten am Samstag in der 2. Fußball-Bundesliga für ein Fußballspektakel.

Letztlich unterlag das Tabellenschlusslicht aus Wiesbaden vor 4053 Zuschauern gegen die Kieler mit 3:6(2:4). Dabei hätten noch deutlich mehr Tore fallen können. Denn die Akteure beider Teams ließen gegen schwache Abwehrreihen zahlreiche Chancen ungenutzt.

Manuel Schäffler brachte die Gastgeber zwar mit 1:0 in Führung (5. Minute/Foulelfmeter), doch im Anschluss zog Kiel davon. Emmanuel Iyoha (8.), Alexander Mühling (21., 27./Handelfmeter) und Janni Serra (29.) sorgten noch in der ersten halben Stunde für eine komfortable 4:1-Führung. Salih Özcan (50.) erhöhte nach der Pause zum 5:2, ehe Schäffler erneut verkürzte (52.). Den 6:2-Endstand besorgte Jonas Meffert (90.+4).

Statistik

Wiesbaden: Lindner - Ajani, Mockenhaupt, Dams, Medic (37. Röcker), Niemeyer - Mrowca (82. Knöll), Lorch (60. Gül) - Kyereh, Dittgen - Schäffler. - Trainer: Rehm

Kiel: Gelios - Neumann, Wahl, Thesker, van den Bergh - Meffert - Mühling (74. Ignjovski), Salih Özcan - Iyoha (53. Baku), Lee (90.+1 Khelifi) - Serra. - Trainer: Werner

Schiedsrichter: Thorben Siewer (Olpe)

Tore: 1:0 Schäffler (5., Foulelfmeter), 1:1 Iyoha (8.), 1:2 Mühling (21.), 1:3 Mühling (27., Handelfmeter nach Videobeweis), 1:4 Serra (29.), 2:4 Kyereh (30., nach Videobeweis), 2:5 Salih Özcan (50.), 3:5 Schäffler (52.), 3:6 Meffert (90.+4)

Zuschauer: 4053

Beste Spieler: Schäffler, Kyereh - Mühling, Serra

Gelbe Karten: Röcker, Dams (3), Ajani (2) - Mühling (3), van den Bergh (4)

(ako/dpa)