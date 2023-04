Aufstieg fest im Blick Darmstadt schlägt Karlsruhe und festigt Tabellenführung

Zumindest den Relegationsrang hat Darmstadt angesichts seines deutlichen Vorsprungs so gut wie sicher. Nachdem Fabian Schleusener (11.) Karlsruhe früh in Führung gebracht hatte, drehten Braydon Manu (26.) und Phillip Tietz (50.) das Spiel. In der zweiten Halbzeit musste Darmstadt einige gefährliche Situationen überstehen. Darmstadts Verfolger 1. FC Heidenheim könnte mit einem Sieg am Sonntag gegen Holstein Kiel wieder näher heranrücken. Der KSC liegt trotz der Niederlage im gesicherten Mittelfeld.