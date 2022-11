2. Bundesliga : Darmstadt zurück in der Spur – Hansa unterliegt Sandhausen

Darmstadt zurück in der Spur – Hansa unterliegt Sandhausen

Darmstadt Spitzenreiter Darmstadt 98 hat in der 2. Bundesliga mit einem Arbeitssieg neuen Schwung aufgenommen und wird auch nach dem 15. Spieltag ganz oben stehen. Hansa Rostock muss derweil einen Rückschlag im Abstiegskampf wegstecken.

Darmstadt mühte sich gegen Verfolger Hannover 96 trotz langer Überzahl nur zu einem 1:0 (0:0), nach zuletzt zwei Unentschieden in Folge war es aber ein wichtiger Sieg.

Viel weiter unten in der Tabelle vergab Hansa Rostock eine Chance auf wichtige Punkte im Abstiegskampf. Die Hanseaten verloren gegen den SV Sandhausen vor eigenem Publikum mit 0:1 (0:1) - und haben als Tabellen-12. nur noch einen Punkt Vorsprung auf den Kontrahenten, der vorerst die Abstiegszone verließ. Das Tor des Tages erzielte Christian Kinsombi kurz vor der Pause (45.).

Für Darmstadt traf Marvin Mehlem (63.) in der zweiten Spielhälfte entscheidend, zuvor hatte Tobias Kempe einen Handelfmeter für die Lilien vergeben (31.). Diesen hatte Hannovers Phil Neumann kurz vor der Torlinie verursacht, der Verteidiger sah dafür schon nach einer halben Stunde die Rote Karte.

Darmstadt baute mit nun 32 Punkten seine Tabellenführung aus, der Hamburger SV (28) kann mit einem Sieg im Heimspiel gegen Jahn Regensburg am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) wieder nah heranrücken. Hannover (24) verpasste den Sprung auf Relegationsrang drei.

Darmstadt war vor eigenem Publikum das aktivere Team, die Gäste zeigten sich aber wehrhaft. So hatte Havard Nielsen (19.) die erste Großchance des Spiels. Danach stand Kempe im Mittelpunkt: Zunächst traf der Mittelfeldspieler fulminant in den Winkel (24.), vorausgegangen war aber eine Abseitsstellung. Seinen schwach geschossenen Elfmeter parierte dann Ron-Robert Zieler. In der zweiten Hälfte erlöste Mehlems Gewaltschuss die Gastgeber.