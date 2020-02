Sieg gegen Regensburg : Stuttgart schiebt sich auf Platz zwei

Stuttgart Der VfB Stuttgart hat sich in der 2. Fußball-Bundesliga dank des Patzers des Hamburger SV im Derby gegen den FC St. Pauli auf den zweiten Tabellenplatz geschoben.

Die Schwaben gewannen gegen Jahn Regensburg mit 2:0 (0:0) und sind zunächst punktgleich mit Spitzenreiter Arminia Bielefeld (je 44 Zähler), der am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) Heimrecht gegen Hannover 96 besitzt und den Vorsprung wieder auf drei Punkte ausdehnen kann.

Daniel Didavi (58.) erzielte per herrlichem 25-m-Freistoß das erlösende Führungstor für den VfB, der den dritten Sieg in Folge feierte. Ex-Nationalspieler Gonzalo Castro (59.) machte den VfB-Doppelpack perfekt. Die Stuttgarter sind jetzt seit acht Spielen ungeschlagen.

In der 19. Minute war ein Treffer des Stuttgarters Orel Mangala nach Videobeweis zu Recht nicht gegeben worden. VfB-Akteur Atakan Karazor hatte Max Besuschkow im Strafraum umgerissen. Schiedsrichter Harm Osmers schaute sich die Szene in der Review Area selbst an und verweigert dem Treffer die Anerkennung.