1:1 in Braunschweig St. Pauli mit dem vierten Unentschieden in Folge

Der FC St. Pauli hat seine Torlosserie in der 2. Fußball-Bundesliga beendet, seinen zweiten Saisonsieg aber verpasst. Nach zuletzt drei 0:0 in Serie kam die Mannschaft von Trainer Fabian Hürzeler bei Eintracht Braunschweig zu einem 1:1 (0:0) und vermied einen unrühmlichen Rekord. Vier 0:0 in Serie hat es in der 2. Liga noch nicht gegeben.