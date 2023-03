2. Bundesliga kompakt St. Pauli holt sechsten Sieg in Folge

Düsseldorf · Der FC St. Pauli hat in der 2. Fußball-Bundesliga beim SC Paderborn den sechsten Sieg in Folge eingefahren. Der 1. FC Kaiserslautern erlitt derweil in Magdeburg einen Rückschlag.

03.03.2023, 20:28 Uhr

St. Paulis Lukas Daschner (l) jubelt nach seinem Tor zum 0:1 mit St. Paulis Oladapo Afolayan. Foto: dpa/David Inderlied

SC Paderborn 07 - FC St. Pauli 1:2 (0:2) Verfolger SC Paderborn hat im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga einen Rückschlag einstecken müssen. Die Mannschaft von Trainer Lukas Kwasniok verlor am Freitag ihr Heimspiel gegen den formstarken FC St. Pauli mit 1:2 (0:2) und droht die Aufstiegsränge im weiteren Verlauf des 23. Spieltags vorerst aus den Augen zu verlieren. Ein Doppelpack von Lukas Daschner (15./42.) bescherte den Hamburgern vor 15.000 Zuschauern den bereits sechsten Sieg in Folge. Das Eigentor von Karol Mets (51.) brachte den Auswärtssieg nicht mehr in Gefahr. 1. FC Magdeburg - 1. FC Kaiserslautern 2:0 (1:0) Nach der dritten Auswärtsniederlage nacheinander droht der 1. FC Kaiserslautern den Anschluss an die Aufstiegsplätze zu verlieren. Die Mannschaft von Trainer Dirk Schuster verlor das Aufsteigerduell beim 1. FC Magdeburg 0:2 (0:1) und verpasste es, zumindest vorläufig näher an den Relegationsplatz heranzurücken. Der FCM dagegen bestätigte seinen Aufwärtstrend und setzte sich weiter von der Gefahrenzone ab. Moritz-Broni Kwarteng (41.) und Tatsuya Ito (65.) erzielten die Tore für die Magdeburger, die den dritten Sieg aus den vergangenen vier Spielen holten. Bei Kaiserslautern bereitet dagegen die Offensive etwas Sorge: Zum dritten Mal in Folge blieben die Pfälzer auswärts ohne Treffer.

(sid/stja)