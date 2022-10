2. Bundesliga kompakt : St. Pauli gewinnt Hamburger Stadtderby deutlich

Düsseldorf Der FC St. Pauli hat das Stadtderby in der 2. Fußball-Bundesliga gegen den Hamburger SV mit 3:0 (0:0) gewonnen, nachdem er lange in Überzahl spielte. Greuther Fürth verspielte derweil einen Heimsieg gegen Rostock.

Die beeindruckende Erfolgsserie des Hamburger SV ist im hitzigen Stadtderby gerissen. Die Mannschaft von Trainer Tim Walter unterlag in Unterzahl beim FC St. Pauli deutlich mit 0:3 (0:0) und muss nach zuvor sechs Spielen ohne Niederlage um die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga bangen. Darmstadt 98 kann schon mit einem Unentschieden beim Karlsruher SC am Samstag (13.00 Uhr/Sky) vorbeiziehen.