Zehnter Sieg in Folge St. Pauli gewinnt auch das Topspiel in Heidenheim

Heidenheim · Der FC St. Pauli marschiert in der 2. Fußball-Bundesliga weiter: Am Samstagabend gelang beim Tabellendritten 1. FC Heidenheim der zehnte Sieg in Folge. Die Hamburger sind damit wieder voll im Rennen um den Aufstieg.

08.04.2023, 22:26 Uhr

Spieler von St. Pauli freuen sich über das 1:0. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Der FC St. Pauli hat mit seiner Siegesserie Zweitliga-Geschichte geschrieben und seine Chance auf die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga weiter vergrößert. Die Hamburger setzten sich im Spitzenspiel beim 1. FC Heidenheim mit 1:0 (1:0) durch und feierten ihren zehnten Erfolg nacheinander - damit stellten sie den Rekord des Karlsruher SC aus der Spielzeit 1986/87 ein. Der Rückstand auf den Aufstiegsrelegationsplatz, den jetzt Heidenheim belegt, verringerte sich für die Mannschaft von Trainer Fabian Hürzeler auf vier Punkte. Der FCH fiel durch die erste Heimpleite der Saison hinter den Hamburger SV zurück, der am Nachmittag 6:1 gegen Hannover 96 gewonnen hatte. „Es war kein schönes Fußballspiel, viele einfache Fehler. Wir gehen aus dem Nichts in Führung. In der zweiten Halbzeit haben wir es uns verdient, haben sehr gut wegverteidigt", sagte Hürzeler bei Sport1. Marcel Hartel (41.) brachte St. Pauli überraschend in Führung, als die Gastgeber mehr und mehr das Spiel bestimmten und sich Chancen erarbeiteten. Heidenheim hatte in der ersten Halbzeit mehr vom Spiel und durch Torjäger Tim Kleindienst auch mehrere gute Möglichkeiten. Doch Hartel traf nach einem Einwurf von Leart Paqarada in den Winkel zum 1:0 der Gäste. Nach der Pause versuchten die Gastgeber, den Druck zu erhöhen. Kleindienst verpasste nur knapp das lange Eck (67.). Auf der Gegenseite traf der eingewechselte David Otto die Latte (76.).

