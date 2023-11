2. Bundesliga Souveräner FC St. Pauli lässt SV Elversberg keine Chance

Der FC St. Pauli hat sich in der 2. Fußball-Bundesliga auch vom Überraschungs-Team SV Elversberg nicht stoppen lassen. Die Hamburger setzten sich am Freitagabend beim Aufsteiger aus dem Saarland mit 2:0 (2:0) durch und bleiben auch nach dem zwölften Spieltag ungeschlagen an der Tabellenspitze. Für Elversberg war es die erste Niederlage nach sieben Spielen.