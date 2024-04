Restprogramm der 2. Bundesliga So steigen St. Pauli und Kiel schon am Wochenende auf

Sollten die Düsseldorfer ihr Heimspiel gegen Nürnberg nicht gewinnen, kann Kiel mit einem Erfolg über Abstiegskandidat Wehen Wiesbaden zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in die 1. Bundesliga aufsteigen. Sollte der Aufstieg am Wochenende noch nicht feststehen, haben es die Kieler am 33. Spieltag im Holstein-Stadion in jedem Fall selber in der Hand. Denn dann gastiert am Samstagabend (11. Mai) zum Topspiel um 20.30 Uhr die Fortuna beim Tabellenzweiten. Je nach Ausgang der Partie gegen Wiesbaden in der Woche zuvor, würde dort schon ein Remis reichen, um den direkten Konkurrenten aus dem Aufstiegsrennen zu nehmen. Am 34. Spieltag gastiert Kiel in Hannover – ein dann möglicherweise schon bedeutungsloses Spiel.