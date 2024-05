Restprogramm der 2. Bundesliga So steigen St. Pauli und Holstein Kiel am Wochenende auf

2017 ist Holstein Kiel in die 2. Bundesliga aufgestiegen. Damit haben die Störche – nach St. Pauli – die zweitlängste Zeit am Stück in Liga zwei auf dem Rücken. Am Wochenende könnte diese Zeit zu Ende gehen. Um den erste Bundesligaaufstieg der Vereinsgeschichte perfekt zu machen, müssen die Kieler im Topspiel am Samstag (11. Mai/20:30 Uhr) gegen Fortuna Düsseldorf mindestens einen Punkt holen. Falls die Partie gegen den Mitaufstiegskonkurrenten verloren gehen sollte, haben es die Störche eine Woche später am 34. Spieltag in Hannover aber erneut in der eigenen Hand.