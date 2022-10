2. Bundesliga kompakt : Sieg für Regensburg nach Eigentor – Paderborn erstmals torlos

Düsseldorf Jahn Regensburg hat den SV Sandhausen daheim mit 2:1 (1:1) besiegt, nachdem die Gäste früh ein Eigentor erzielt hatten. Die anderen beiden Partien am Samstagmittag endeten 0:0, wodurch Paderborn den Sprung an die Tabellenspitze verpasste.

Jahn Regensburg hat seinen Aufwärtstrend in der 2. Fußball-Bundesliga auch dank eines Blitzstarts fortgesetzt. Die Mannschaft von Trainer Mersad Selimbegovic besiegte den SV Sandhausen am Samstag mit 2:1 (1:1) und knüpfte zunächst Anschluss an das obere Tabellendrittel.

Ein Eigentor von SVS-Kapitän Alexander Schirow (1.) hatte die Gastgeber nach 40 Sekunden in Führung gebracht, Andreas Albers (70.) erzielte nach der Pause den Siegtreffer. Alexander Esswein (12.) hatte in einer anfangs ausgeglichenen Partie den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielt.

Fußball-Zweitligist SC Paderborn ist erstmals in dieser Saison ohne eigenen Treffer geblieben und hat den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Nach zuvor drei Pflichtspielsiegen in Folge kam die Mannschaft von Trainer Lukas Kwasniok bei Eintracht Braunschweig nur zu einem torlosen Remis. Für die formstarken Niedersachsen war es das siebte Ligaspiel in Folge ohne Niederlage.