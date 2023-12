2. Bundesliga kompakt Schalke verpasst versöhnlichen Jahresabschluss – Rostocker Pleite mit erneuten Ausschreitungen

Mit seinem ersten Profitor brachte Keke Topp die Schalker zum ersten Mal in Führung (30.). Der 19-Jährige war erst durch die Verletzung des Stürmers Bryan Lasme in die Startelf gerückt - erst zum zweiten Mal in seiner Karriere. Branimir Hrgota glich kurz nach der Pause aus (50.). Nach Kenan Karamans Kopfballtreffer zum 2:1 (74.) rettete Simon Asta (77.) den Gästen einen Punkt. Die Gelsenkirchener mussten die Schlussphase in Unterzahl überstehen, nachdem Derry Murkin wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rot erhalten hatte (80.).