2. Bundesliga kompakt Schalke sendet nächstes Lebenszeichen – Lautern und Kiel stolpern

Düsseldorf · Mit einem Sieg in Nürnberg hätte Schalke 04 zumindest für eine Nacht die Abstiegsplätze verlassen können – und es gelang. Die Königsblauen gewannen am Ende knapp mit 2:1. Die Samstagsspiele der Zweiten Liga in der Zusammenfassung.

04.11.2023, 15:02 Uhr

Marcin Kaminski (l.) vom FC Schalke 04 und Can Yilmaz Uzun vom 1.FC Nürnberg in Aktion. Foto: dpa/Daniel Löb

1. FC Nürnberg - FC Schalke 04 1:2 (0:1) Schalke 04 hat im Abstiegskampf der 2. Liga ein weiteres Lebenszeichen von sich gegeben. Der kriselnde Absteiger gewann das Duell der Altmeister beim 1. FC Nürnberg mit 2:1 (1:0) und verlässt damit den Relegationsplatz. Für den neuen Trainer Karel Geraerts war es im vierten Pflichtspiel der zweite Sieg. Dominick Drexler erzielte die Führung für die Königsblauen (35.). Florian Flick glich vor 47.000 Zuschauern im ausverkauften Max-Morlock-Stadion aus (47.). Danny Latza gelang der späte Siegtreffer für S04 (89.). Für den 1. FCN, der unter der Woche ins Pokal-Achtelfinale eingezogen war, war es ein Dämpfer. Vier Tage nach dem Pokal-K.o. in St. Pauli erwischte Schalke den besseren Start. Lino Tempelmann traf freistehend nur den Außenpfosten (10.), kurz darauf scheiterte Henning Matriciani am stark reagierenden Christian Mathenia. In der Folge entwickelte sich ein intensives Spiel mit Vorteilen für die Gäste. Die Führung war deshalb verdient. Der Club hatte sogar Glück, dass Kenan Karaman, Vorbereiter des 1:0, 76 Sekunden später nur den Pfosten traf. Nürnberg konnte sich dagegen vor der Pause offensiv nicht in Szene setzen. FCN-Coach Cristian Fiel reagierte und brachte Pokalheld Felix Lohkemper sowie Mats Möller Dähli - zwei Wechsel, die schnell für neue Energie sorgten: Erst gelang der Ausgleich, Sekunden später rettete Marcin Kaminski gegen Benjamin Goller auf der Linie. Der FCN blieb fortan gefährlicher, das Tor machten in einer hektischen Schlussphase die Schalker. 1. FC Kaiserslautern - SpVgg Greuther Fürth 0:2 (0:1) Pokalschreck 1. FC Kaiserslautern hat in der 2. Fußball-Bundesliga gegen die SpVgg Greuther Fürth wichtige Punkte im Aufstiegsrennen liegen lassen. Am zwölften Spieltag unterlagen die Roten Teufel gegen das Kleeblatt 0:2 (0:1). Es war die zweite Saisonheimniederlage für den FCK. Gideon Jung (22.) brachte die Franken per Kopf vor 40.302 Fans in Führung, Julian Green (54., Foulelfmeter) erhöhte auf 2:0. Vorausgegangen war ein Foulspiel von Torwart Julian Krahl an Fürths Kapitän Branimir Hrgota. Lauterns Boris Tomiak sah nach einer Tätlichkeit (69.) die Rote Karte. Mit 18 Punkten rangieren die Roten Teufel, die in der Liga zum dritten Mal in Folge ohne Sieg blieben, auf Position acht. Fürth zog an den Pfälzern vorbei. Unter der Wochen hatten die Pfälzer den Bundesligisten 1. FC Köln (3:2) im DFB-Pokal eliminiert, dagegen hatte das Kleeblatt beim Viertligisten FC Homburg verloren (1:2). Allerdings wirkten die Lauterer auf dem Betzenberg nicht so spritzig und laufstark wie zuletzt. Schon in der zweiten Minute hatte Armindo Sieb die erste gute Gelegenheit für Fürth. Er scheiterte aber am gut reagierenden Torwart Krahl, der per Fußabwehr klärte. Sieb (8.) setzte zudem einen Ball ans Außennetz. Die Roten Teufel kamen schwer auf Touren, im Spielaufbau gab es viele Fehlpässe. Die Abwehr der Gäste wurde nur selten vor Probleme gestellt. Erst nach einer guten halben Stunde wurden die Aktionen des FCK etwas zielstrebiger. So verfehlte Terrence Boyd (38.) nur knapp das Fürther Gehäuse. Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit waren die Gastgeber zunächst am Drücker, doch der Strafstoß und der Treffer zum 0:2 wirkte wie eine kalte Dusche. VfL Osnabrück - Holstein Kiel 1:1 (0:0) Holstein Kiel hat in der 2. Fußball-Bundesliga überraschend den Sprung auf einen direkten Aufstiegsplatz verpasst. Sie spielten 1:1 (0:0) beim Vorletzten Osnabrück und sind mit nun 20 Punkten Vierter. Aufsteiger Osnabrück sorgte durch Dave Gnaase (55.) für die Führung und beendete die Serie von zwei Spielen ohne eigenen Treffer. Den späten Ausgleich erzielte der eingewechselte Benedikt Pichler (90.+4). Das Team von Tobias Schweinsteiger wartet damit weiter auf den zweiten Heimsieg. Den Kielern war die kräftezehrende 3:4-Pokalniederlage nach Elfmeterschießen gegen den 1. FC Magdeburg am Mittwoch anzumerken. Vor der Pause gab es durch Shuto Machino (8.) und Steven Skrzybski (32.) Torgefahr, die aber an VfL-Torwart Lennart Grill scheiterten. Die von 15.000 Zuschauern angefeuerten Osnabrücker waren bemüht, Niklas Wiemann (26.) und Kapitän Timo Beermann (49.) kamen nach einer Ecke gefährlich zum Kopfball. Kiels Shuto Machino (47.) verfehlte das leere Tor, Gnaase traf kurz danach sehenswert (55.). Die Gäste übernahm daraufhin die Spielkontrolle, die Osnabrücker Defensive hielt nicht bis zum Ende stand.

