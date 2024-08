Sylla mit starkem Debüt Schalke schlägt Braunschweig zum Auftakt deutlich

Fußball-Zweitligist Schalke 04 ist mit einem klaren Heimsieg gegen Eintracht Braunschweig in die neue Saison gestartet. Vor über 60.000 Zuschauern siegten die Knappen in einer am Ende einseitigen Partie 5:1 (2:1). Einen Tag, nachdem Trainer Karel Geraerts völlig überraschend Justin Heekeren zur neuen Nummer eins ernannt hatte, wurde der Torwart gleich zu einem Hauptdarsteller.