Reis-Entlassung Schalke 04 wird seinem Ruf als Chaosverein wieder gerecht

Der hochtalentierte U23-Coach Jakob Fimpel wäre so einer, der die Bedingungen erfüllen könnte, ihm fehlt jedoch die nötige Lizenz. Ex-Wunschcoach Bartosch Gaul könnte so einer sein, sein Engagement in Polen beim Podolski-Klub Gornik Zabrze war allerdings nicht von Erfolg gekrönt. Und ob ein Felix Magath zurückkehren würde und zu bezahlen wäre, geschweige denn noch in der Lage wäre, den Klub aus der Krise in die Bundesliga zu führen, erscheint äußerst fraglich.