Rückrundenauftakt 2. Bundesliga Schalke und HSV stehen beim „Duell der Trainerkiller“ unter Druck

„Wir müssen die Ambition haben, in den nächsten zwei Jahren zurück in die Bundesliga zu kommen“, sagte Wilmots im Trainingslager in Portugal, deutete gegenüber der Bild aber auch an, dass mangels Geld auf dem Wintertransfermarkt auch „nichts“ passieren könnte. Der zuletzt noch immer mit 165 Millionen Euro verschuldete Traditionsklub sparte nach dem Ausscheiden von Peter Knäbel bereits den Posten des Sportvorstands ein und degradierte den bisherigen Sportdirektor Andre Hechelmann zum Technischen Direktor, der nach seinen Transferflops im Sommer Wilmots als Kaderplaner den Vortritt lassen musste.