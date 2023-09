2. Bundesliga kompakt Schalke 04 kassiert Last-Minute-Ausgleich – Irres Torfestival in Magdeburg

In der 25. Minute verhinderte SVWW-Torwart Florian Stritzel mit einer Glanzparade das durchaus mögliche 0:1, als sein Teamkollege Gino Fechner den Ball in Richtung eigenes Tor brachte. In der Folgezeit hatte Schalke ein klares optisches Übergewicht, doch kam der letzte Pass nicht an.