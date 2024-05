Abstiegskampf der 2. Bundesliga Osnabrück-Abstieg könnte S04 den Klassenerhalt bringen

Gewinnt Schalke das Auswärtsspiel gegen Osnabrück, steigt der VfL sicher wieder in die 3. Liga ab. Das Duell findet wegen des maroden Stadiondaches nicht am Samstag in Osnabrück an der Bremer Brücke statt, sondern am Dienstag in Hamburg am Millerntor. Je nach Ausgang der anderen Partien im Keller, könnte für Schalke dann auch schon der Klassenerhalt feststehen, wobei es bei dann 40 Punkten und den vielen direkten Duellen im Keller dann nur noch eine theoretische Gefahr für den S04 geben würde.