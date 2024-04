Abstiegskampf der 2. Bundesliga Osnabrück-Abstieg könnte S04 den Klassenerhalt bringen

Der Aufsteiger stand an den ersten 30 Spieltagen zu keinem Zeitpunkt auf einem der letzten drei Plätze – das ist seit Sonntag anders. Nach der spektakulären 3:5-Pleite gegen Greuther Fürth, in dessen Folge Aufstiegstrainer Markus Kauczinski seinen Posten räumen musste, ist Wiesbaden erstmalig auf den Relegationsplatz gerutscht. Die bisherigen Assistenten Nils Döring und Giuliano Modica sollen nun interimsweise die Rückkehr in Liga drei verhindern. Dafür benötigt es Punkte in den Heimspielen gegen die beiden so gut wie feststehenden Bundesliga-Aufsteiger Holstein Kiel und St. Pauli sowie beim Auswärtsspiel gegen den direkten Konkurrenten in Braunschweig.