Spielplan, Anstoßzeiten, TV Was Sie zur Saison 2023/24 der 2. Bundesliga wissen müssen

Der Start für die neue Zweitliga-Saison ist für das Wochenende vom 28. - 30. Juli 2023 angesetzt und damit drei Wochen vor dem Start der Fußball-Bundesliga. Wer das Eröffnungsspiel am 28. Juli bestreiten wird, ist noch nicht bekannt. Anders als in der Bundesliga gibt es keine Tradition, welcher Verein das erste Spiel austrägt. In der Saison 22/23 bestritten der damalige Aufsteiger Kaiserslautern und Hannover das Eröffnungsspiel.