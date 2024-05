2. Bundesliga kompakt Rostock unterliegt gegen Schalke, Lautern droht nur noch Relegation

Der 1. FC Nürnberg hat seine Krise dank Ausnahmetalent Can Uzun rechtzeitig beendet und sich in der 2. Liga den Klassenerhalt gesichert. Der Club gewann gegen Aufsteiger SV Elversberg am vorletzten Spieltag verdient mit 3:0 (1:0) und konnte sich im engen Abstiegskampf entscheidend absetzen. Die Franken hatten aus den letzten sieben Spielen nur einen mageren Zähler geholt und waren deshalb noch einmal in Not geraten.